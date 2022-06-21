Источник: Стороны договорились. Лукаку возвращается в Интер
Бельгийский форвард покидает «Челси»
Переход Ромелу Лукаку из «Челси» в «Интер» согласован, переговоры между клубами наконец-то увенчались успехом. Об этом сообщает ряд авторитетных источников, включая инсайдера Николо Скиру.
Речь идет о годичной аренде стоимостью 10 миллионов евро. На этой неделе Лукаку пройдет медобследование и официально подпишет контракт с «Интером».
Ранее Лукаку выступал за «Интер» в 2019 – 2021 годах, после чего перешел в «Челси» за 115 миллионов евро. Сезон в составе лондонского клуба получился для 29-летнего бельгийца неудачным.
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