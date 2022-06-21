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  4. Источник: Стороны договорились. Лукаку возвращается в Интер
Италия
21 июня 2022, 20:39 |
212
0

Источник: Стороны договорились. Лукаку возвращается в Интер

Бельгийский форвард покидает «Челси»

21 июня 2022, 20:39 |
212
0
Источник: Стороны договорились. Лукаку возвращается в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Переход Ромелу Лукаку из «Челси» в «Интер» согласован, переговоры между клубами наконец-то увенчались успехом. Об этом сообщает ряд авторитетных источников, включая инсайдера Николо Скиру.

Речь идет о годичной аренде стоимостью 10 миллионов евро. На этой неделе Лукаку пройдет медобследование и официально подпишет контракт с «Интером».

Ранее Лукаку выступал за «Интер» в 2019 – 2021 годах, после чего перешел в «Челси» за 115 миллионов евро. Сезон в составе лондонского клуба получился для 29-летнего бельгийца неудачным.

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Ромелу Лукаку Интер Милан Челси Николо Скира аренда игрока трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник твиттер Николо Скиры
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