Почеттино требует бонус за расторжение контракта с ПСЖ

Сейчас ПСЖ работает над расторжением контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Его заменит Кристоф Гальтье.

В процессе расторжения контракта возникли трудности. Дело в том, что помимо компенсации тренерскому штабу в 15 миллионов евро Почеттино требует еще и бонус в размере 2 миллионов евро.

ПСЖ принять такие условия не готов. Именно поэтому официальное прощание с Почеттино и назначение Гальтье задерживается.