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  4. Почеттино требует бонус за расторжение контракта с ПСЖ
Франция
28 июня 2022, 14:07 |
710
0

Почеттино требует бонус за расторжение контракта с ПСЖ

Тренеру мало компенсации в 15 миллионов евро

28 июня 2022, 14:07 |
710
0
Почеттино требует бонус за расторжение контракта с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас ПСЖ работает над расторжением контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Его заменит Кристоф Гальтье.

В процессе расторжения контракта возникли трудности. Дело в том, что помимо компенсации тренерскому штабу в 15 миллионов евро Почеттино требует еще и бонус в размере 2 миллионов евро.

ПСЖ принять такие условия не готов. Именно поэтому официальное прощание с Почеттино и назначение Гальтье задерживается.

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Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник L'Equipe
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