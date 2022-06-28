Франция28 июня 2022, 14:07 |
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Почеттино требует бонус за расторжение контракта с ПСЖ
Тренеру мало компенсации в 15 миллионов евро
28 июня 2022, 14:07 |
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Сейчас ПСЖ работает над расторжением контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Его заменит Кристоф Гальтье.
В процессе расторжения контракта возникли трудности. Дело в том, что помимо компенсации тренерскому штабу в 15 миллионов евро Почеттино требует еще и бонус в размере 2 миллионов евро.
ПСЖ принять такие условия не готов. Именно поэтому официальное прощание с Почеттино и назначение Гальтье задерживается.
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