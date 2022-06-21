ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье
Парижане должны утрясти все детали
ПСЖ в ближайшее время получит нового главного тренера.
Действующий наставник парижан Маурисио Почеттино будет уволен до конца недели. Как сообщает французская пресса, увольнение состоится в четверг, 23 июня.
ПСЖ выплатит тренеру и его штабу 15 млн евро компенсации.
На замену Почеттино будет назначен Кристоф Галтье. В данный момент столичный клуб ведет переговоры с «Ниццой» о компенсации. Эта сумма достигает коло 10 миллионов евро.
Уже к началу (4 июля) предсезонной подготовки ПСЖ должен руководить Галтье.
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