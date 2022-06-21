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  4. ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье
Франция
21 июня 2022, 04:05 |
62
0

ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье

Парижане должны утрясти все детали

21 июня 2022, 04:05 |
62
0
ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

ПСЖ в ближайшее время получит нового главного тренера.

Действующий наставник парижан Маурисио Почеттино будет уволен до конца недели. Как сообщает французская пресса, увольнение состоится в четверг, 23 июня.

ПСЖ выплатит тренеру и его штабу 15 млн евро компенсации.

На замену Почеттино будет назначен Кристоф Галтье. В данный момент столичный клуб ведет переговоры с «Ниццой» о компенсации. Эта сумма достигает коло 10 миллионов евро.

Уже к началу (4 июля) предсезонной подготовки ПСЖ должен руководить Галтье. 

 

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Источник L'Equipe
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