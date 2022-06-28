Англия28 июня 2022, 13:45 |
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ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
Новые владельцы клуба будут довольны
28 июня 2022, 13:45 |
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«Ньюкасл» официально презентовал третий комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в зелено-белых цветах – это явная отсылка к новым владельцам клуба, фонду PIF из Саудовской Аравии:
Ранее «Ньюкасл» подписал голкипера сборной Англии.
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