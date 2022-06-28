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  4. ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
Англия
28 июня 2022, 13:45 |
638
0

ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии

Новые владельцы клуба будут довольны

28 июня 2022, 13:45 |
638
0
ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
ФК Ньюкасл

«Ньюкасл» официально презентовал третий комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в зелено-белых цветах – это явная отсылка к новым владельцам клуба, фонду PIF из Саудовской Аравии:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Newcastle United FC (@nufc)

Ранее «Ньюкасл» подписал голкипера сборной Англии.

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Ньюкасл игровая форма фото
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Источник ФК Ньюкасл
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