ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии

«Ньюкасл» официально презентовал третий комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в зелено-белых цветах – это явная отсылка к новым владельцам клуба, фонду PIF из Саудовской Аравии:

Ранее «Ньюкасл» подписал голкипера сборной Англии.