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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал голкипера сборной Англии
Англия
23 июня 2022, 21:41 |
1524
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал голкипера сборной Англии

Ник Поуп покидает «Бернли»

23 июня 2022, 21:41 |
1524
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал голкипера сборной Англии
ФК Ньюкасл. Ник Поуп

«Ньюкасл» официально сообщил о подписании голкипера «Бернли» и сборной Англии Ника Поупа.

Условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 11,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне 2021/2022 Поуп провел 39 матчей за «Бернли» во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол и 9 раз отстоял на ноль. «Бернли» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип.

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Источник ФК Ньюкасл
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