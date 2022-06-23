Англия23 июня 2022, 21:41 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал голкипера сборной Англии
Ник Поуп покидает «Бернли»
23 июня 2022, 21:41 |
1524
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«Ньюкасл» официально сообщил о подписании голкипера «Бернли» и сборной Англии Ника Поупа.
Условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 11,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
В сезоне 2021/2022 Поуп провел 39 матчей за «Бернли» во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол и 9 раз отстоял на ноль. «Бернли» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип.
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