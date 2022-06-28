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Англия
28 июня 2022, 11:28 |
447
0

Немецкий вратарь намерен покинуть Арсенал

Бернд Лено хочет сменить клуб летом

28 июня 2022, 11:28 |
447
0
Немецкий вратарь намерен покинуть Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Лено

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено намерен покинуть клуб нынешним летом. Контракт 30-летнего немца рассчитан до лета 2023 года.

Лено хочет получать больше игрового времени, чтобы попасть в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре. На голкипера уже появился первый претендент – это нидерландский ПСВ.

Лено выступает за «Арсенал» с 2018 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 7 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 11 голов. Ранее «Арсенал» подписал американского вратаря Мэтта Тернера.

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Источник Kicker
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