Немецкий вратарь намерен покинуть Арсенал

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено намерен покинуть клуб нынешним летом. Контракт 30-летнего немца рассчитан до лета 2023 года.

Лено хочет получать больше игрового времени, чтобы попасть в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре. На голкипера уже появился первый претендент – это нидерландский ПСВ.

Лено выступает за «Арсенал» с 2018 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 7 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 11 голов. Ранее «Арсенал» подписал американского вратаря Мэтта Тернера.