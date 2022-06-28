Шахтер отпускает Педриньо в Атлетико Минейро, но без обязательства выкупа

Вингер «Шахтера» Педриньо в ближайшие дни переберется в бразильский «Атлетико Минейро».

В стан действующего чемпиона Бразилии хавбек перейдет на правах аренды, воспользовавшись механизмом ФИФА и приостановив срок действия контракта с «горняками».

Изначально «Атлетико Минейро» предлагал «Шахтеру» прописать в договоре обязательство выкупа Педриньо через год за 18 миллионов евро, но в итоге «горняки» настояли на том, чтоб этот пункт был изложен в виде приоритетного права на покупку игрока для бразильцев.

Нынешним летом «Шахтер» был готов продать Педриньо, но только клубу, который заплатит за хавбека 18 миллионов евро, компенсировав затраты на приобретение бразильца минувшим летом. Интерес к бразильцу проявляли «Вулверхэмптон» и «Лилль», но их предложения не устроили «горняков», а вот в эмиратский «Аль-Айн», который был готов заплатить нужную сумму, не пожелал переезжать уже сам Педриньо.