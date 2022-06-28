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  4. Стало известно, почему Лион и Шахтер не договорились по Тете
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 10:25 |
795
0

Стало известно, почему Лион и Шахтер не договорились по Тете

Французы посчитали, что украинцы требуют за трансфер вингера слишком много

28 июня 2022, 10:25 |
795
0
Стало известно, почему Лион и Шахтер не договорились по Тете
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете (справа)

Стали известны подробности срыва полноценного трансфера бразильского вингера «Шахтера» Тете в «Лион».

По информации французских СМИ, «ткачи» отказались вести переговоры о выкупе Тете после того, как «Шахтер» проявил твердую позицию получить за своего футболиста более 25 миллионов евро.

В «Лионе» посчитали эту сумму завышенной и теперь будут пытаться воспользоваться механизмом ФИФА и договориться с Тете напрямую, чтобы бразилец приостановил срок действия контракта с «горняками» и следующий сезон отыграл во Франции.

Также на Тете претендуют клубы из Англии и Португалии.

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Источник Foot sur 7
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