Стало известно, почему Лион и Шахтер не договорились по Тете
Французы посчитали, что украинцы требуют за трансфер вингера слишком много
Стали известны подробности срыва полноценного трансфера бразильского вингера «Шахтера» Тете в «Лион».
По информации французских СМИ, «ткачи» отказались вести переговоры о выкупе Тете после того, как «Шахтер» проявил твердую позицию получить за своего футболиста более 25 миллионов евро.
В «Лионе» посчитали эту сумму завышенной и теперь будут пытаться воспользоваться механизмом ФИФА и договориться с Тете напрямую, чтобы бразилец приостановил срок действия контракта с «горняками» и следующий сезон отыграл во Франции.
Также на Тете претендуют клубы из Англии и Португалии.
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