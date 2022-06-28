Стало известно, почему Лион и Шахтер не договорились по Тете

Стали известны подробности срыва полноценного трансфера бразильского вингера «Шахтера» Тете в «Лион».

По информации французских СМИ, «ткачи» отказались вести переговоры о выкупе Тете после того, как «Шахтер» проявил твердую позицию получить за своего футболиста более 25 миллионов евро.

В «Лионе» посчитали эту сумму завышенной и теперь будут пытаться воспользоваться механизмом ФИФА и договориться с Тете напрямую, чтобы бразилец приостановил срок действия контракта с «горняками» и следующий сезон отыграл во Франции.

Также на Тете претендуют клубы из Англии и Португалии.