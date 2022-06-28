Испания28 июня 2022, 09:35 | Обновлено 28 июня 2022, 09:48
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Гонсало ИГУАИН: «Играть за Реал было райским наслаждением»
Аргентинский форвард счастлив, что играл за «сливочных»
28 июня 2022, 09:35 | Обновлено 28 июня 2022, 09:48
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Нападающий клуба МЛС «Интер Майами» Гонсало Игуаин вспомнил о своем периоде карьеры за «Реал».
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«Реал» – лучший клуб в истории. У него 14 побед в Лиге чемпионов – это рекорд.
Попасть в клуб в 19 лет и играть за него до 26 лет – для меня было райским наслаждением. Нет ничего лучше «Реала», - сказал Игуаин.
Игуаин играл за мадридский клуб с 2007 по 2013 год.
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