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  4. Гонсало ИГУАИН: «Играть за Реал было райским наслаждением»
Испания
28 июня 2022, 09:35 | Обновлено 28 июня 2022, 09:48
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0

Гонсало ИГУАИН: «Играть за Реал было райским наслаждением»

Аргентинский форвард счастлив, что играл за «сливочных»

28 июня 2022, 09:35 | Обновлено 28 июня 2022, 09:48
220
0
Гонсало ИГУАИН: «Играть за Реал было райским наслаждением»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Игуаин

Нападающий клуба МЛС «Интер Майами» Гонсало Игуаин вспомнил о своем периоде карьеры за «Реал».

«Реал» – лучший клуб в истории. У него 14 побед в Лиге чемпионов – это рекорд.

Попасть в клуб в 19 лет и играть за него до 26 лет – для меня было райским наслаждением. Нет ничего лучше «Реала», - сказал Игуаин.

Игуаин играл за мадридский клуб с 2007 по 2013 год.

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Гонсало Игуаин Реал Мадрид
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Источник La Nacion
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