Гонсало ИГУАИН: «Играть за Реал было райским наслаждением»

Нападающий клуба МЛС «Интер Майами» Гонсало Игуаин вспомнил о своем периоде карьеры за «Реал».

«Реал» – лучший клуб в истории. У него 14 побед в Лиге чемпионов – это рекорд.

Попасть в клуб в 19 лет и играть за него до 26 лет – для меня было райским наслаждением. Нет ничего лучше «Реала», - сказал Игуаин.

Игуаин играл за мадридский клуб с 2007 по 2013 год.