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25 июня 2022, 13:02 | Обновлено 25 июня 2022, 13:09
234
0

Гонсало ИГУАИН: «Месси или Роналду? Я бы предпочел Лионеля»

Аргентинский форвард выбрал лучшего из двух легенд

25 июня 2022, 13:02 | Обновлено 25 июня 2022, 13:09
234
0
Гонсало ИГУАИН: «Месси или Роналду? Я бы предпочел Лионеля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Гонсало Ігуаїн

Выступающий за «Интер Майами» Гонсало Игуаин сравнил форварда ПСЖ Лионеля Месси и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Если я не первый, то наверняка второй, кто играл и с Роналду, и с Месси.

Они оба феноменальны, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы предпочел Месси», - сказал Игуаин.

Игуаин играл вместе с Роналду в «Реале» и «Ювентусе». С Месси Игуаин выступал в сборной Аргентины.

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Гонсало Игуаин Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник La Nacion
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