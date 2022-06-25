Другие новости25 июня 2022, 13:02 | Обновлено 25 июня 2022, 13:09
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Гонсало ИГУАИН: «Месси или Роналду? Я бы предпочел Лионеля»
Аргентинский форвард выбрал лучшего из двух легенд
25 июня 2022, 13:02 | Обновлено 25 июня 2022, 13:09
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Выступающий за «Интер Майами» Гонсало Игуаин сравнил форварда ПСЖ Лионеля Месси и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Если я не первый, то наверняка второй, кто играл и с Роналду, и с Месси.
Они оба феноменальны, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы предпочел Месси», - сказал Игуаин.
Игуаин играл вместе с Роналду в «Реале» и «Ювентусе». С Месси Игуаин выступал в сборной Аргентины.
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