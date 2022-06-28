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28 июня 2022, 09:16 | Обновлено 28 июня 2022, 09:48
607
1

Владислав ВАКУЛА: «россия – уе**и и террористы»

Форвард «Полесья» – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

28 июня 2022, 09:16 | Обновлено 28 июня 2022, 09:48
607
1
Владислав ВАКУЛА: «россия – уе**и и террористы»
ФК Полесье. Владислав Вакула

Нападающий «Полесья» Владислав Вакула прокомментировал нанесение россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.

«россия – уе**и и террористы», - написал Вакула в Instagram.

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ALKOSruLKA
ага, проснулися на 8-му році війни, а до цього "какаяразніца", "мишибратья"
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