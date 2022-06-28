Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал нанесение россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.

«Твари, у вас хоть что-то святое есть? Нелюди», - написал Воронин в Instagram.