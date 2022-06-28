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28 июня 2022, 08:18 | Обновлено 28 июня 2022, 09:06
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Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»

Экс-форвард сборной Украины – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

28 июня 2022, 08:18 | Обновлено 28 июня 2022, 09:06
1151
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Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал нанесение россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.

«Твари, у вас хоть что-то святое есть? Нелюди», - написал Воронин в Instagram.

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Андрей Воронин российско-украинская война бомбардировки Кременчуг
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Источник Sport.ua
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Хосе Карерас
І після цього є ще значний відсоток людей які не можуть без Рос.ТВ(новини,фільми,серіали,музика)зі своєю підступною пропогандою🤮Кличуть лібералів рос.які в більшості теж під впливом пропоганди (за виключенням мікроодиниць). 
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