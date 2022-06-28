Рональд КУМАН: «Барселона живет прошлым: 4-3-3, тики-така»
Экс-наставник каталонцев поделился мнением о проблемах клуба
Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что каталонскому клубу нужно изменить тактику.
«Как нидерландец, я выступаю за доминирование в игре. Если ты играешь с тремя центральными защитниками и в пять защитников, нельзя сказать, что это оборонительная схема. Играя по этой схеме 3 или 4 месяца, мы проводили лучшие матчи последних лет. Самым ярким примером был финал Кубка Испании против «Атлетика».
«Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Теперь он быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым», - сказал Куман.
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