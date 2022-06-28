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  4. Рональд КУМАН: «Барселона живет прошлым: 4-3-3, тики-така»
Испания
28 июня 2022, 08:38 | Обновлено 28 июня 2022, 08:48
374
1

Рональд КУМАН: «Барселона живет прошлым: 4-3-3, тики-така»

Экс-наставник каталонцев поделился мнением о проблемах клуба

28 июня 2022, 08:38 | Обновлено 28 июня 2022, 08:48
374
1
Рональд КУМАН: «Барселона живет прошлым: 4-3-3, тики-така»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что каталонскому клубу нужно изменить тактику.

«Как нидерландец, я выступаю за доминирование в игре. Если ты играешь с тремя центральными защитниками и в пять защитников, нельзя сказать, что это оборонительная схема. Играя по этой схеме 3 или 4 месяца, мы проводили лучшие матчи последних лет. Самым ярким примером был финал Кубка Испании против «Атлетика».

«Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Теперь он быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым», - сказал Куман.

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Источник Football Espana
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Serhii P.
А чому ж ти не досяг ніяких успіхів з "Барселоною"? 
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