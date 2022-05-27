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  4. Рональд КУМАН: «Сделал все для Барселоны, пошел на уступки»
Испания
27 мая 2022, 15:07 |
434
0

Рональд КУМАН: «Сделал все для Барселоны, пошел на уступки»

Нидерландский тренер – о работе в «Барселоне»

27 мая 2022, 15:07 |
434
0
Рональд КУМАН: «Сделал все для Барселоны, пошел на уступки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Рональд Куман снова вспомнил период своей работы в «Барселоне», откуда его уволили осенью прошлого года:

«Думаю, это была хорошая работа в очень сложном периоде для «Барсы». Ситуация до сих пор очень сложная. Надеюсь, команда сможет вернуться к прежнему уровню.

Я сделал все для клуба. Пошел на уступки, чтобы улучшить финансовое положение «Барсы», оставить стабильность. Например, позволил Гризманну перейти в «Атлетико». Я никогда не думал о себе, всегда делал что-нибудь для клуба.

После первых двух тренировок Педри я знал, что он станет отличным футболистом. Я увидел достаточно на тех двух занятиях, чтобы сделать такой вывод.

Во время предсезонки я сказал, что Педри нужно оставить в команде, потому что «Барса» хотела его перевести только через год. Но я сказал: «Педри никуда не уходят. Думаю, скоро он станет игроком старта». Так и случилось».

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Рональд Куман Барселона Педри
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Источник AS
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