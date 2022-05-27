Рональд КУМАН: «Сделал все для Барселоны, пошел на уступки»
Нидерландский тренер – о работе в «Барселоне»
Рональд Куман снова вспомнил период своей работы в «Барселоне», откуда его уволили осенью прошлого года:
«Думаю, это была хорошая работа в очень сложном периоде для «Барсы». Ситуация до сих пор очень сложная. Надеюсь, команда сможет вернуться к прежнему уровню.
Я сделал все для клуба. Пошел на уступки, чтобы улучшить финансовое положение «Барсы», оставить стабильность. Например, позволил Гризманну перейти в «Атлетико». Я никогда не думал о себе, всегда делал что-нибудь для клуба.
После первых двух тренировок Педри я знал, что он станет отличным футболистом. Я увидел достаточно на тех двух занятиях, чтобы сделать такой вывод.
Во время предсезонки я сказал, что Педри нужно оставить в команде, потому что «Барса» хотела его перевести только через год. Но я сказал: «Педри никуда не уходят. Думаю, скоро он станет игроком старта». Так и случилось».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Ярославский обещал направить вырученные средства на программу восстановления Харькова
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня