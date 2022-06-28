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  4. Верес попрощался с опытным полузащитником
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 05:12 |
241
0

Верес попрощался с опытным полузащитником

Сергей Петько покидает Ровно

28 июня 2022, 05:12 |
241
0
Верес попрощался с опытным полузащитником
ФК Верес

«Верес» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Сергеем Петько. 28-летний футболист отклонил предложение о продлении контракта.

Таким образом, Петько покидает «Верес» в статусе свободного агента.

Всего за «Верес» Сергей Петько провел 67 матчей, пройдя с командой путь от Второй лиги до УПЛ. Забил 9 мячей.

Ранее «Верес» подписал украинского защитника Романа Гагуна.

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Сергей Петько Верес Ровно
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Источник ФК Верес
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