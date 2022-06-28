Украина. Премьер лига28 июня 2022, 05:12 |
241
0
Верес попрощался с опытным полузащитником
Сергей Петько покидает Ровно
28 июня 2022, 05:12 |
241
0
«Верес» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Сергеем Петько. 28-летний футболист отклонил предложение о продлении контракта.
Таким образом, Петько покидает «Верес» в статусе свободного агента.
Всего за «Верес» Сергей Петько провел 67 матчей, пройдя с командой путь от Второй лиги до УПЛ. Забил 9 мячей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 июня 2022, 21:40 1
Беатрис Хаддад Майя уступила Кайе Юван
Футбол | 27 июня 2022, 15:08 5
Обозреватель Sport.ua рассуждает о перспективах главной звезды нынешнего «Динамо»
Футбол | 27.06.2022, 09:43
Футбол | 28.06.2022, 04:55
Хоккей | 27.06.2022, 06:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2022, 17:31
26.06.2022, 08:00
26.06.2022, 12:35 2
27.06.2022, 17:31 9
27.06.2022, 16:29 8
26.06.2022, 16:21 3
27.06.2022, 12:38 1