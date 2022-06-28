Франция28 июня 2022, 04:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фавр – тренер Ниццы, Галтье вскоре возглавит ПСЖ
Французский клуб объявил о назначении нового наставника
28 июня 2022, 04:48 |
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«Ницца» получила нового главного тренера. Команду возглавил Люсьен Фавр.
На тренерском мостике 64-летний швейцарец сменил Кристофа Галтье, который, как ожидается, в ближайшее время станет тренером ПСЖ.
Отметим, что Фавр уже возглавлял «Ниццу» с 2016 по 2018 год. Также он работал в Германии с «Боруссией» Дортмунд, «Боруссие» Менхенгладбах и «Гертой».
✅ #OGCNice is proud to announce Lucien Favre's return!https://t.co/N8GuUWdM8T pic.twitter.com/EAlYZ4Vxpm— OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) June 27, 2022
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