ОФИЦИАЛЬНО. Фавр – тренер Ниццы, Галтье вскоре возглавит ПСЖ

«Ницца» получила нового главного тренера. Команду возглавил Люсьен Фавр.

На тренерском мостике 64-летний швейцарец сменил Кристофа Галтье, который, как ожидается, в ближайшее время станет тренером ПСЖ.

Отметим, что Фавр уже возглавлял «Ниццу» с 2016 по 2018 год. Также он работал в Германии с «Боруссией» Дортмунд, «Боруссие» Менхенгладбах и «Гертой».