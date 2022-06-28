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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фавр – тренер Ниццы, Галтье вскоре возглавит ПСЖ
Франция
28 июня 2022, 04:48 |
12
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фавр – тренер Ниццы, Галтье вскоре возглавит ПСЖ

Французский клуб объявил о назначении нового наставника

28 июня 2022, 04:48 |
12
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фавр – тренер Ниццы, Галтье вскоре возглавит ПСЖ
ФК Ницца. Люсьен Фавр

«Ницца» получила нового главного тренера. Команду возглавил Люсьен Фавр.

На тренерском мостике 64-летний швейцарец сменил Кристофа Галтье, который, как ожидается, в ближайшее время станет тренером ПСЖ.

Отметим, что Фавр уже возглавлял «Ниццу» с 2016 по 2018 год. Также он работал в Германии с «Боруссией» Дортмунд, «Боруссие» Менхенгладбах и «Гертой».

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Ницца Люсьен Фавр Кристоф Галтье назначение тренера чемпионат Франции по футболу ПСЖ
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Источник Sport.ua
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