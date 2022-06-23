Галтье договорился с ПСЖ. Ницца получит неустойку – 10 миллионов евро
Дни Маурисио Почеттино у руля парижан сочтены
Новым главным тренером «ПСЖ» станет француз Кристоф Галтье. Сообщается, что 55-летний наставник договорился с парижанами о двухлетнем контракте с возможностью пролонгации еще на год. Официально о соглашении будет объявлено в ближайшее время.
«Ницца», с которой у Галтье действующий контракт, получит неустойку в размере 10 миллионов евро. При этом Галтье в Париже будет зарабатывать меньше, чем предыдущий наставник - Маурисио Почеттино.
Кроме «Ниццы», Галтье небезуспешно работал в «Лилле» и «Сент-Этьене».
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