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  4. Галтье договорился с ПСЖ. Ницца получит неустойку – 10 миллионов евро
Франция
23 июня 2022, 01:15 | Обновлено 23 июня 2022, 01:20
29
0

Галтье договорился с ПСЖ. Ницца получит неустойку – 10 миллионов евро

Дни Маурисио Почеттино у руля парижан сочтены

23 июня 2022, 01:15 | Обновлено 23 июня 2022, 01:20
29
0
Галтье договорился с ПСЖ. Ницца получит неустойку – 10 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Новым главным тренером «ПСЖ» станет француз Кристоф Галтье. Сообщается, что 55-летний наставник договорился с парижанами о двухлетнем контракте с возможностью пролонгации еще на год. Официально о соглашении будет объявлено в ближайшее время.

«Ницца», с которой у Галтье действующий контракт, получит неустойку в размере 10 миллионов евро. При этом Галтье в Париже будет зарабатывать меньше, чем предыдущий наставник - Маурисио Почеттино.

Кроме «Ниццы», Галтье небезуспешно работал в «Лилле» и «Сент-Этьене».

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Кристоф Галтье ПСЖ
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Источник RMC
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