Галтье договорился с ПСЖ. Ницца получит неустойку – 10 миллионов евро

Новым главным тренером «ПСЖ» станет француз Кристоф Галтье. Сообщается, что 55-летний наставник договорился с парижанами о двухлетнем контракте с возможностью пролонгации еще на год. Официально о соглашении будет объявлено в ближайшее время.

«Ницца», с которой у Галтье действующий контракт, получит неустойку в размере 10 миллионов евро. При этом Галтье в Париже будет зарабатывать меньше, чем предыдущий наставник - Маурисио Почеттино.

Кроме «Ниццы», Галтье небезуспешно работал в «Лилле» и «Сент-Этьене».