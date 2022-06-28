Гарет БЭЙЛ: «Готов к завоеванию трофеев в Лос-Анджелесе»

32-летний форвард Гарет Бэйл прокомментировал свой переход в клуб MLS «Лос-Анджелес».

«Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в Лос-Анджелесе», - сказал Бэйл.

Напомним, Бэйл покинул «Реал», за который играл с 2013 года. Всего на его счету 258 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач во всех соревнованиях.