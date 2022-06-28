Другие новости28 июня 2022, 03:47 |
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Гарет БЭЙЛ: «Готов к завоеванию трофеев в Лос-Анджелесе»
Валлиец доволен, что перешел в американский клуб
28 июня 2022, 03:47 |
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32-летний форвард Гарет Бэйл прокомментировал свой переход в клуб MLS «Лос-Анджелес».
«Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в Лос-Анджелесе», - сказал Бэйл.
Напомним, Бэйл покинул «Реал», за который играл с 2013 года. Всего на его счету 258 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач во всех соревнованиях.
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