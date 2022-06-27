ОФИЦИАЛЬНО. Гарет Бэйл – игрок Лос-Анджелеса

Клуб МЛС «Лос-Анджелес» официально сообщил о подписании на правах свободного агента Гарета Бэйла.

Соглашение рассчитано до 2024 года. Также в соглашении прописана возможность продления еще на год. Сам Бэйл анонсировал свой переход еще вчера.

Бэйл выступал за «Реал» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 7 матчах во всех турнирах.