Другие новости27 июня 2022, 23:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Гарет Бэйл – игрок Лос-Анджелеса
Звездный вингер покидает «Реал»
27 июня 2022, 23:26 |
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Клуб МЛС «Лос-Анджелес» официально сообщил о подписании на правах свободного агента Гарета Бэйла.
Соглашение рассчитано до 2024 года. Также в соглашении прописана возможность продления еще на год. Сам Бэйл анонсировал свой переход еще вчера.
Бэйл выступал за «Реал» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 7 матчах во всех турнирах.
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