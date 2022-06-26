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26 июня 2022, 04:58 | Обновлено 26 июня 2022, 05:06
69
0

ВИДЕО. Бэйл анонсировал свой переход в Лос-Анджелес

Валиец продолжит карьеру в МЛС

26 июня 2022, 04:58 | Обновлено 26 июня 2022, 05:06
69
0
ВИДЕО. Бэйл анонсировал свой переход в Лос-Анджелес
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб МЛС «Лос-Анджелес» поприветствовал Гарета Бэйла, который, по всей видимости, станет игроком американской команды.

Валиец в соцсети опубликовал видео, которое подписал: «Скоро увидимся, Лос Анджелес». Официальный аккаунт «Лос-Анджелеса» ретвитнул это сообщение.

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Источник Sport.ua
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