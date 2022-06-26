Другие новости26 июня 2022, 04:58 | Обновлено 26 июня 2022, 05:06
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ВИДЕО. Бэйл анонсировал свой переход в Лос-Анджелес
Валиец продолжит карьеру в МЛС
26 июня 2022, 04:58 | Обновлено 26 июня 2022, 05:06
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Клуб МЛС «Лос-Анджелес» поприветствовал Гарета Бэйла, который, по всей видимости, станет игроком американской команды.
Валиец в соцсети опубликовал видео, которое подписал: «Скоро увидимся, Лос Анджелес». Официальный аккаунт «Лос-Анджелеса» ретвитнул это сообщение.
See you soon, Los Angeles. 👊 @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022
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