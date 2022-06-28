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  4. Хави прервал свой отпуск, чтобы встретиться с Дембеле
Испания
28 июня 2022, 02:57 |
32
0

Хави прервал свой отпуск, чтобы встретиться с Дембеле

Тренер «Барселоны» хочет убедить футболиста остаться в клубе

28 июня 2022, 02:57 |
32
0
Хави прервал свой отпуск, чтобы встретиться с Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что французский форвард Усман Дембеле останется в клубе.

Как сообщает источник, испанский тренер сам инициировал новую встречу с агентом 25-летнего футболиста и прервал из-за нее свой отпуск. Хави рассчитывает убедить Дембеле подписать новый контракт с «Барселоной».

Напомним, действующий контракт Дембеле с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года.

В сезоне 2021/22 форвард сыграл 21 матч в ЛА Лиге, забил 1 мяч и сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поставила ультиматум Дембеле до 30 июня.

 

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Источник Sport.es
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