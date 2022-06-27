Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона поставила ультиматум Дембеле до 30 июня
Испания
27 июня 2022, 11:38 | Обновлено 27 июня 2022, 11:39
339
0

Барселона поставила ультиматум Дембеле до 30 июня

Ситуация вокруг форварда должна решиться в ближайшие дни

27 июня 2022, 11:38 | Обновлено 27 июня 2022, 11:39
339
0
Барселона поставила ультиматум Дембеле до 30 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

«Барселона» поставила ультиматум вингеру Усману Дембеле. Клуб сообщил игроку, чтобы он принял окончательное решение о своем будущем до 30 июня.

25-летний француз, срок контракта которого с каталонским клубом истечет через несколько дней, так и не решил, где продолжит карьеру.

Если Усман откажется от нового контракта, то сине-гранатовые попытаются подписать вингера «Лидса» Рафинью или Анхеля Ди Марию, который покинул ПСЖ.

В руководстве «Барселоны» крайне недовольны поведением Дембеле и Муссы Сиссоко, его агента. Клуб недоволен, что к 30 июня они подходят, не сделав какого-либо заявления о будущем. Если через пару дней с французом не договорятся, то клуб предпочел бы первым отказаться от его услуг и отозвать предложение о контракте.

Дембеле провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

По теме:
ФОТО. Барселона представила золотую выездную форму
Ман Юнайтед отказался продавать Магуйра в Барселону
Фиорентина хочет подписать Юмтити
Барселона продление контракта Усман Дембеле
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Удар по Киеву. Власти показали разрушения в столице
Война | 26 июня 2022, 20:49 0
ФОТО. Удар по Киеву. Власти показали разрушения в столице
ФОТО. Удар по Киеву. Власти показали разрушения в столице

Враг продолжает террор населения

Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Футбол | 27 июня 2022, 00:05 16
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла

Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют

Фенербахче до матча с Динамо хочет купить у Днепра-1 Довбика
Футбол | 26.06.2022, 10:53
Фенербахче до матча с Динамо хочет купить у Днепра-1 Довбика
Фенербахче до матча с Динамо хочет купить у Днепра-1 Довбика
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Хоккей | 27.06.2022, 06:39
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Динамо сыграло вничью с швейцарским клубом, Довбика хочет купить Фенербахче
Футбол | 27.06.2022, 06:00
Динамо сыграло вничью с швейцарским клубом, Довбика хочет купить Фенербахче
Динамо сыграло вничью с швейцарским клубом, Довбика хочет купить Фенербахче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
25.06.2022, 11:20 10
Футбол
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
26.06.2022, 08:00
MMA
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
25.06.2022, 16:20
Война
ВИДЕО. Неймара отдают Барселоне, Петров в Короне, ставим на Квитову
ВИДЕО. Неймара отдают Барселоне, Петров в Короне, ставим на Квитову
25.06.2022, 13:42
Футбол
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
25.06.2022, 17:24 6
Футбол
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
25.06.2022, 17:54 4
Теннис
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
27.06.2022, 01:00
Футбол
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
26.06.2022, 12:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем