Барселона поставила ультиматум Дембеле до 30 июня

«Барселона» поставила ультиматум вингеру Усману Дембеле. Клуб сообщил игроку, чтобы он принял окончательное решение о своем будущем до 30 июня.

25-летний француз, срок контракта которого с каталонским клубом истечет через несколько дней, так и не решил, где продолжит карьеру.

Если Усман откажется от нового контракта, то сине-гранатовые попытаются подписать вингера «Лидса» Рафинью или Анхеля Ди Марию, который покинул ПСЖ.

В руководстве «Барселоны» крайне недовольны поведением Дембеле и Муссы Сиссоко, его агента. Клуб недоволен, что к 30 июня они подходят, не сделав какого-либо заявления о будущем. Если через пару дней с французом не договорятся, то клуб предпочел бы первым отказаться от его услуг и отозвать предложение о контракте.

Дембеле провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.