Дембеле выбирает между Барселоной, ПСЖ, Челси и Баварией

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле этим летом может сменить клубную прописку. 30 июня контракт футболиста с каталонским клубом истекает. «Барселона» хочет продлить соглашение с футболистом. Но кроме каталонцев в услугах 25-летнего форварда заинтересованы многие клубы.

Как сообщает Marca, Дембеле хотят купить ПСЖ, «Челси» и «Бавария».

Для тренера «Челси» Томаса Тухеля трансфер Дембеле – это приоритетная цель. Сейчас у лондонского клуба наилучшая позиция для переговоров. ПСЖ поддерживает контакты с Дембеле даже после прихода в клуб Луиша Кампуша. «Бавария» хотела подписать игрока, но в последние дни ее интерес к нему ослаб.

В ближайшие дни хавбек примет решение о будущем.

В сезоне 2021/22 Дембеле сыграл 32 матча за «Барселону», забил 2 мяча и сделал 13 результативных передач.