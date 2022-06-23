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  4. Дембеле выбирает между Барселоной, ПСЖ, Челси и Баварией
Испания
23 июня 2022, 14:15 |
210
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Дембеле выбирает между Барселоной, ПСЖ, Челси и Баварией

Французский форвард вскоре определится, где продолжит карьеру

23 июня 2022, 14:15 |
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Дембеле выбирает между Барселоной, ПСЖ, Челси и Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле этим летом может сменить клубную прописку. 30 июня контракт футболиста с каталонским клубом истекает. «Барселона» хочет продлить соглашение с футболистом. Но кроме каталонцев в услугах 25-летнего форварда заинтересованы многие клубы.

Как сообщает Marca, Дембеле хотят купить ПСЖ, «Челси» и «Бавария».

Для тренера «Челси» Томаса Тухеля трансфер Дембеле – это приоритетная цель. Сейчас у лондонского клуба наилучшая позиция для переговоров. ПСЖ поддерживает контакты с Дембеле даже после прихода в клуб Луиша Кампуша. «Бавария» хотела подписать игрока, но в последние дни ее интерес к нему ослаб.

В ближайшие дни хавбек примет решение о будущем.

В сезоне 2021/22 Дембеле сыграл 32 матча за «Барселону», забил 2 мяча и сделал 13 результативных передач. 

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Усман Дембеле трансферы Ла Лиги трансферы Барселона ПСЖ Челси Бавария
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Источник Marca
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