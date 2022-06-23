Дембеле выбирает между Барселоной, ПСЖ, Челси и Баварией
Французский форвард вскоре определится, где продолжит карьеру
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле этим летом может сменить клубную прописку. 30 июня контракт футболиста с каталонским клубом истекает. «Барселона» хочет продлить соглашение с футболистом. Но кроме каталонцев в услугах 25-летнего форварда заинтересованы многие клубы.
Как сообщает Marca, Дембеле хотят купить ПСЖ, «Челси» и «Бавария».
Для тренера «Челси» Томаса Тухеля трансфер Дембеле – это приоритетная цель. Сейчас у лондонского клуба наилучшая позиция для переговоров. ПСЖ поддерживает контакты с Дембеле даже после прихода в клуб Луиша Кампуша. «Бавария» хотела подписать игрока, но в последние дни ее интерес к нему ослаб.
В ближайшие дни хавбек примет решение о будущем.
В сезоне 2021/22 Дембеле сыграл 32 матча за «Барселону», забил 2 мяча и сделал 13 результативных передач.
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