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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Собираюсь остаться в Барселоне»
Испания
18 июня 2022, 19:15 |
74
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Собираюсь остаться в Барселоне»

Вингер «Барселоны» – о своем будущем

18 июня 2022, 19:15 |
74
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Собираюсь остаться в Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опроверг слухи о своем переходе в «Челси»:

«Мне хорошо в «Барселоне». Я собираюсь остаться. Что касается «Челси», то это только слухи».

Напомним, срок действия контракта Дембеле с «Барселоной» истекает в конце июня. Нового соглашения до сих пор нет.

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Усман Дембеле Барселона Челси
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Источник Mundo Deportivo
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