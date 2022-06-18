Испания18 июня 2022, 19:15 |
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Усман ДЕМБЕЛЕ: «Собираюсь остаться в Барселоне»
Вингер «Барселоны» – о своем будущем
18 июня 2022, 19:15 |
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опроверг слухи о своем переходе в «Челси»:
«Мне хорошо в «Барселоне». Я собираюсь остаться. Что касается «Челси», то это только слухи».
Напомним, срок действия контракта Дембеле с «Барселоной» истекает в конце июня. Нового соглашения до сих пор нет.
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