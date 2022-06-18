Усман ДЕМБЕЛЕ: «Собираюсь остаться в Барселоне»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опроверг слухи о своем переходе в «Челси»:

«Мне хорошо в «Барселоне». Я собираюсь остаться. Что касается «Челси», то это только слухи».

Напомним, срок действия контракта Дембеле с «Барселоной» истекает в конце июня. Нового соглашения до сих пор нет.