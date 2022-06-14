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  4. Дембеле отказался продлевать контракт с Барселоной
Испания
14 июня 2022, 09:17 | Обновлено 14 июня 2022, 09:19
519
0

Дембеле отказался продлевать контракт с Барселоной

Французский нападающий покинет клуб на правах свободного агента

14 июня 2022, 09:17 | Обновлено 14 июня 2022, 09:19
519
0
Дембеле отказался продлевать контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Усман Дембеле принял решение покинуть клуб.

По данным источника, игрока не устроило очередное предложение каталонского клуба о продлении контракта.

Утверждается, что 25-летний Дембеле не продлит соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник Mundo Deportivo
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