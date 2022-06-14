Испания14 июня 2022, 09:17 | Обновлено 14 июня 2022, 09:19
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Дембеле отказался продлевать контракт с Барселоной
Французский нападающий покинет клуб на правах свободного агента
14 июня 2022, 09:17 | Обновлено 14 июня 2022, 09:19
519
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Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Усман Дембеле принял решение покинуть клуб.
По данным источника, игрока не устроило очередное предложение каталонского клуба о продлении контракта.
Утверждается, что 25-летний Дембеле не продлит соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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