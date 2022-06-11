Президент Барселоны: «Дембеле не принял наше предложение о новом контракте»
Француз, скорее всего, покинет клуб
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что нападающий команды Усман Дембеле не отреагировал на предложение команды о продлении контракта.
«У Дембеле есть предложение от нашей команды, но он его не принял. У нас нет ответа от него», - сказал Лапорта.
Соглашение между «Барселоной» и 25-летним Дембеле истекает 30 июня 2022 года.
В сезоне 2021/22 Дембеле забил два гола и сделал 13 результативных передач в 32 матчах.
Ранее сообщалось, что французский футболист близок к переходу в лондонский «Челси».
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