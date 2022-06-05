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Англия
05 июня 2022, 10:08 | Обновлено 05 июня 2022, 10:09
440
0

Дембеле близок к переходу в Челси

Лондонский клуб подготовил футболисту четырехлетний контракт

05 июня 2022, 10:08 | Обновлено 05 июня 2022, 10:09
440
0
Дембеле близок к переходу в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вскоре может сменить клуб. Как сообщает источник, 25-летнего француза готов купить «Челси».

Ожидается, что Дембеле подпишет четырехлетний контракт с клубом и станет первым новичком лондонцев после смены владельца.

На решение Дембеле продолжить карьеру в «Челси» повлиял главный тренер английской команды Томас Тухель, с которым вингер вместе работал в «Боруссии» Дортмунд.

Отметим, что Дембеле был готов остаться в «Барселоне», но переговоры о новом контракте проходят не совсем удачно.

В сезоне 2021/22 Дембеле забил два гола и сделал 13 результативных передач в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от подписания Дембеле.

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Барселона Усман Дембеле Челси
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Источник Sport.es
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