Дембеле близок к переходу в Челси
Лондонский клуб подготовил футболисту четырехлетний контракт
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вскоре может сменить клуб. Как сообщает источник, 25-летнего француза готов купить «Челси».
Ожидается, что Дембеле подпишет четырехлетний контракт с клубом и станет первым новичком лондонцев после смены владельца.
На решение Дембеле продолжить карьеру в «Челси» повлиял главный тренер английской команды Томас Тухель, с которым вингер вместе работал в «Боруссии» Дортмунд.
Отметим, что Дембеле был готов остаться в «Барселоне», но переговоры о новом контракте проходят не совсем удачно.
В сезоне 2021/22 Дембеле забил два гола и сделал 13 результативных передач в 32 матчах.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от подписания Дембеле.
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