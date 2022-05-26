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Испания
26 мая 2022, 22:28 |
504
0

ПСЖ отказался от подписания Дембеле

Вингер, скорее всего, останется в «Барселоне»

26 мая 2022, 22:28 |
504
0
ПСЖ отказался от подписания Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

ПСЖ отказался от идеи подписания вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, чей контракт истекает в конце июня.

Новый спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш считает идею подписания Дембеле рискованной. Причины – травматичность игрока и непрофессиональное отношение к работе. Также, после продления контракта с Килианом Мбаппе подписание игрока на фланг атаки больше не является необходимостью.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 2 гола и 13 ассистов в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Усман Дембеле Барселона ПСЖ
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Источник Le Parisien
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