КАЛИНИНА: «С Цуренко у нас будет хороший матч между двумя украинками»
Украинка довольна, что вышла во второй круг Уимблдона
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина стартовала на Уимблдоне-2022 с победы над Анной Бондар. Украинка прокомментировала свой матч, а также поделилась ожиданиями от второго круга.
« В первую очередь, я впервые сыграла в основе Уимблдона. Думаю, что сегодня было чересчур много нервов, как для первого круга. Но я все равно счастлива, что со всем справилась. Я не особо довольна качеством игры, но, надеюсь, в следующем матче сыграю лучше. Думаю, что с Лесей Цуренко у нас будет очень хороший матч между двумя украинками. Я не знаю, как много он будет значить для украинцев. Просто хорошо, что две украинки прошли во второй круг», - сказала Калинина.
Во втором круге Ангелина сыграет с другой украинкой Лесей Цуренко.
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