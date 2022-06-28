Украина – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 июня в 21:00 матч квалификации женского ЧМ-2023 по футболу
Во вторник, 28 июня, состоится поединок группы B квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Венгрией.
Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Для сборной Украины матч не имеет турнирного значения, поскольку даже теоретические шансы на второе место и выход в плей-офф раунд квалификации сине-желтые уже потеряли.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Квалификация женского ЧМ-2023
Группа B. Турнирное положение
Украина – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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