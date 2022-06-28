​Во вторник, 28 июня, состоится поединок группы B квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Венгрией.

Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Для сборной Украины матч не имеет турнирного значения, поскольку даже теоретические шансы на второе место и выход в плей-офф раунд квалификации сине-желтые уже потеряли.

Квалификация женского ЧМ-2023

Группа B. Турнирное положение

Украина – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция