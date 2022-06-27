Во вторник, 28-го июня, состоится поединок 6-го тура группового этапа квалификации женского чемпионата мира в рамках группы B, в котором сразятся Украина и Венгрия. Матч пройдет в Жешуве (Польша), на поле стадиона «Сталь», начало в 21:00.

Женская сборная Украины не имела права проигрывать Шотландии в первом официальном матче в 2022 году, однако повторить подвиг мужской части наших футболисток не вышло (0:4). Ситуацию в отборочной группе для подопечных Луиса Кортеса это сильно ухудшило, сделав предстоящий матч против Венгрии ровным счетом ничего не значащим. В первом круге украинки потерпели поражение (2:4).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Венгрия. За ходом матча можно следить по этой ссылке.