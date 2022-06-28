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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Наконец-то не играю с первой ракеткой мира»
Уимблдон
28 июня 2022, 01:00 |
125
0

Леся ЦУРЕНКО: «Наконец-то не играю с первой ракеткой мира»

Украинка вышла во второй круг Уимблдона

28 июня 2022, 01:00 |
125
0
Леся ЦУРЕНКО: «Наконец-то не играю с первой ракеткой мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о победе над Джоди Барейдж в первом круге Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от грядущего матча с Ангелиной Калининой. 

«Конечно, мне очень повезло с жеребьевкой, что я наконец-то не играю с первой ракеткой мира. Да и еще эти оба раза (матчи против Эшли Барти в Мельбурне и Иги Швёнтек в Париже) эти первые ракетки были непобедимыми, они были в форме, они были реально «на ходу.

Сегодня я была очень спокойной, я понимала, как именно должна играть. Был план, я придерживалась его. Было немного трудновато принимать, но тот матч, который у меня был против Рыбакиной, в той игре я поняла, как именно стоит принимать против соперниц, которые подают вот так сильно.

Я давно знаю Ангелину, кажется, на турнирах мы никогда не играли с ней. И тренировались не так уж много. Я понимаю, как она играет. Трава – это очень специфичное покрытие. Есть свои особенности, которые можно использовать, чтобы успешно играть именно на траве. Посмотрим, будет интересный матч, и точно одна украинка будет в третьем круге. Это здорово в любом случае», - сказала Цуренко.

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Ангелина Калинина Уимблдон-2022 Леся Цуренко
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Источник Большой теннис Украины
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