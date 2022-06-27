ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо вернулся в Атлетико Паранаэнсе
Звездный хавбек снова будет выступать за свой родной клуб
«Атлетико Паранаэнсе» официально сообщил о подписании контракта с Фернандиньо. Условия соглашения с 37-летним бразильским хавбеком не сообщаются. В «Атлетико Паранаэнсе» он будем выступать под 5-м номером.
«Атлетико Паранаэнсе» - родной клуб Фернандиньо, за который он выступал до 2005 года. После этого полузащитник перебрался в Европу, где защищал цвета донецкого «Шахтера» (2005 – 2013 годы) и «Манчестер Сити», который он покидает на правах свободного агента.
В сезоне 2021/2022 на счету Фернандиньо 2 гола и 3 ассиста в 33 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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