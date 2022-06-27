Ангелина КАЛИНИНА: «Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе»

Сегодня первая ракетка Украины Ангелина Калинина стартовала на Уимблдоне-2022 с победы над Анной Бондар. Украинка призналась, что сосредоточиться на спорте ей сейчас непросто:

«Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе, но для меня важно выигрывать. Потому что чем больше я выигрываю, тем больше денег у меня будет и тем больше я смогу помогать людям на Украине.

Это дает мне возможность помогать не только своей семье, но и другим. Сейчас я помогаю даже не друзьям, а незнакомым людям. Для меня это огромная мотивация. Огромная.

Нельзя сравнивать недопуск российский игроков с тем, что сейчас происходит на Украине. Нельзя сравнивать то, чего они лишились, с миллионами пострадавших, беженцев, людей, которые остались без работы, без денег, у которых не осталось ничего. Это нельзя сравнивать».