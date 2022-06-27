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  4. Ангелина КАЛИНИНА: «Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе»
Уимблдон
27 июня 2022, 22:22 |
157
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе»

Украинская теннисистка – о победе на старте Уимблдона

27 июня 2022, 22:22 |
157
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня первая ракетка Украины Ангелина Калинина стартовала на Уимблдоне-2022 с победы над Анной Бондар. Украинка призналась, что сосредоточиться на спорте ей сейчас непросто:

«Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе, но для меня важно выигрывать. Потому что чем больше я выигрываю, тем больше денег у меня будет и тем больше я смогу помогать людям на Украине.  

Это дает мне возможность помогать не только своей семье, но и другим. Сейчас я помогаю даже не друзьям, а незнакомым людям. Для меня это огромная мотивация. Огромная.

Нельзя сравнивать недопуск российский игроков с тем, что сейчас происходит на Украине. Нельзя сравнивать то, чего они лишились, с миллионами пострадавших, беженцев, людей, которые остались без работы, без денег, у которых не осталось ничего. Это нельзя сравнивать».

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Источник Tennis Majors
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