Ангелина КАЛИНИНА: «Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе»
Украинская теннисистка – о победе на старте Уимблдона
Сегодня первая ракетка Украины Ангелина Калинина стартовала на Уимблдоне-2022 с победы над Анной Бондар. Украинка призналась, что сосредоточиться на спорте ей сейчас непросто:
«Сейчас трудно сосредоточиться на теннисе, но для меня важно выигрывать. Потому что чем больше я выигрываю, тем больше денег у меня будет и тем больше я смогу помогать людям на Украине.
Это дает мне возможность помогать не только своей семье, но и другим. Сейчас я помогаю даже не друзьям, а незнакомым людям. Для меня это огромная мотивация. Огромная.
Нельзя сравнивать недопуск российский игроков с тем, что сейчас происходит на Украине. Нельзя сравнивать то, чего они лишились, с миллионами пострадавших, беженцев, людей, которые остались без работы, без денег, у которых не осталось ничего. Это нельзя сравнивать».
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