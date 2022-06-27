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  4. Ювентус нацелился на хавбека ПСЖ
Италия
27 июня 2022, 21:05 |
123
0

Ювентус нацелился на хавбека ПСЖ

Леандро Паредес может вернуться в Италию

27 июня 2022, 21:05 |
123
0
Ювентус нацелился на хавбека ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» хочет во время летнего трансферного окна подписать полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса. Об этом сообщает журналист Экрем Коур.

«Ювентус» уже предложил за Паредеса 13 миллионов евро плюс два миллиона бонусов. Однако ПСЖ хочет получить за 27-летнего аргентинца 25 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 на счету Паредеса 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Аргентинец входит в число игроков, от которых ПСЖ хочет избавиться нынешним летом.

Ранее Паредес уже выступал в Серии А в 2014 – 2017 годах за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

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Леандро Паредес Ювентус ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
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