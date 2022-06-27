Уимблдон27 июня 2022, 20:34 | Обновлено 27 июня 2022, 20:35
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Уимблдон. Матч Костюк перенесен на завтра
В расписание игрового дня вмешалась погода
27 июня 2022, 20:34 | Обновлено 27 июня 2022, 20:35
581
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В расписание первого игрового дня Уимблдона-2022 вмешалась погода: матчи на многих кортах прерывались из-за дождя.
Учитывая паузы и плотный график первого игрового дня, организаторы приняли решение перенести на завтра (28 июня) ряд матчей, который были запланированы на сегодня последним запуском.
Среди них – матч Марты Костюк. Сегодня она должна была в первом раунде сыграть с Кэти Суон.
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