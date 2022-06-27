21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона

Польский теннисист Хуберт Хуркач, который пообещал, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне, эпично проиграл в первом круге.

Хуркача, который подходил к матчу в статусе абсолютного фаворита встречи, одолел Алехандро Давидович Фокина.

Испанец выиграл два первых сета, а в третьем имел тройной матчбол на своей подаче. Хуркачу удалось отыграться и после перерыва, связанного с дождем он довел встречу до тай-брейка пятого сета, на котором лидировал 7:5, но все же уступил.

Отметим, что это был первый в истории Уимблдона тай-брейк финального сета по новым правилам.

Уимблдон. Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6(8)