21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона
Польский теннисист отыграл тройной матчбол в третьем сете, но все же уступил на финальном тай-брейке
Польский теннисист Хуберт Хуркач, который пообещал, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне, эпично проиграл в первом круге.
Хуркача, который подходил к матчу в статусе абсолютного фаворита встречи, одолел Алехандро Давидович Фокина.
Испанец выиграл два первых сета, а в третьем имел тройной матчбол на своей подаче. Хуркачу удалось отыграться и после перерыва, связанного с дождем он довел встречу до тай-брейка пятого сета, на котором лидировал 7:5, но все же уступил.
Отметим, что это был первый в истории Уимблдона тай-брейк финального сета по новым правилам.
Уимблдон. Первый круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6(8)
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