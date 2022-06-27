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  4. 21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона
Уимблдон
27 июня 2022, 19:42 | Обновлено 27 июня 2022, 19:43
1210
4

21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона

Польский теннисист отыграл тройной матчбол в третьем сете, но все же уступил на финальном тай-брейке

27 июня 2022, 19:42 | Обновлено 27 июня 2022, 19:43
1210
4
21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач, который пообещал, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне, эпично проиграл в первом круге.

Хуркача, который подходил к матчу в статусе абсолютного фаворита встречи, одолел Алехандро Давидович Фокина.

Испанец выиграл два первых сета, а в третьем имел тройной матчбол на своей подаче. Хуркачу удалось отыграться и после перерыва, связанного с дождем он довел встречу до тай-брейка пятого сета, на котором лидировал 7:5, но все же уступил.

Отметим, что это был первый в истории Уимблдона тай-брейк финального сета по новым правилам. 

Уимблдон. Первый круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6(8)

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Прикро, але буває!(
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+3
Fdail
Хах, буває)) А так, це скільки доларів допомоги , 2100?
Ответить
+3
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