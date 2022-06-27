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Украина. Вторая лига
27 июня 2022, 15:45 | Обновлено 27 июня 2022, 15:52
489
0

Мариупольский клуб может выбрать Киев местом временного базирования

«Яруд» рассматривает возможность дислокации на стадионе «Левый берег»

27 июня 2022, 15:45 | Обновлено 27 июня 2022, 15:52
489
0
Мариупольский клуб может выбрать Киев местом временного базирования
ФК Яруд

Мариупольский «Яруд» может выбрать местом временного базирования клуба Киев или Киевскую область.

Среди вариантов – стадион «Левый берег», на котором играла одноименная команда, прекратившая существование из-за войны россии против Украины.

«Яруд» планирует сыграть в новом сезоне чемпионата Украины. Клуб вернется в Мариуполь после его освобождения из-под российской оккупации.

В сезоне 2021-22 годов «Яруд» выступал в группе «Б» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионат мариупольский клуб занимал 11-е место в турнирной таблице.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может начаться в конце августа или в начале сентября.

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Источник Sportarena
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