Мариупольский клуб может выбрать Киев местом временного базирования

Мариупольский «Яруд» может выбрать местом временного базирования клуба Киев или Киевскую область.

Среди вариантов – стадион «Левый берег», на котором играла одноименная команда, прекратившая существование из-за войны россии против Украины.

«Яруд» планирует сыграть в новом сезоне чемпионата Украины. Клуб вернется в Мариуполь после его освобождения из-под российской оккупации.

В сезоне 2021-22 годов «Яруд» выступал в группе «Б» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионат мариупольский клуб занимал 11-е место в турнирной таблице.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может начаться в конце августа или в начале сентября.