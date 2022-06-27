Украина. Премьер лига27 июня 2022, 11:02 | Обновлено 27 июня 2022, 12:17
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Ингулец просматривает двоих полузащитников
Клуб из Петрово начал подготовку к новому сезону
27 июня 2022, 11:02 | Обновлено 27 июня 2022, 12:17
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«Ингулец» перед новым сезоном УПЛ намерена усилить команду.
На просмотре находятся в команде два потенциальных новичка - 28-летние полузащитники Максим Марусич и Владимир Одарюк.
Последним клубом Марусича был литовский «Ритеряй», который он оставил в конце прошлого года. Одарюк в сезоне-2021/22 защищал цвета «Александрии».
Transfermarkt оценивает Одарюка в 300.000 евро, Марусича – в 225.000.
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