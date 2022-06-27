Ингулец просматривает двоих полузащитников

«Ингулец» перед новым сезоном УПЛ намерена усилить команду.

На просмотре находятся в команде два потенциальных новичка - 28-летние полузащитники Максим Марусич и Владимир Одарюк.

Последним клубом Марусича был литовский «Ритеряй», который он оставил в конце прошлого года. Одарюк в сезоне-2021/22 защищал цвета «Александрии».

Transfermarkt оценивает Одарюка в 300.000 евро, Марусича – в 225.000.