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  4. Ингулец просматривает двоих полузащитников
Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 11:02 | Обновлено 27 июня 2022, 12:17
395
0

Ингулец просматривает двоих полузащитников

Клуб из Петрово начал подготовку к новому сезону

27 июня 2022, 11:02 | Обновлено 27 июня 2022, 12:17
395
0
Ингулец просматривает двоих полузащитников
ФК Ингулец. Владимир Одарюк

«Ингулец» перед новым сезоном УПЛ намерена усилить команду.

На просмотре находятся в команде два потенциальных новичка - 28-летние полузащитники Максим Марусич и Владимир Одарюк.

Последним клубом Марусича был литовский «Ритеряй», который он оставил в конце прошлого года. Одарюк в сезоне-2021/22 защищал цвета «Александрии».

Transfermarkt оценивает Одарюка в 300.000 евро, Марусича – в 225.000.

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Ингулец Максим Марусич Владимир Одарюк
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Источник Footboom
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