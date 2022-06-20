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  4. ЛАВРИНЕНКО: «У нас 12 футболистов, которые имеют действующие контракты»
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 02:20 | Обновлено 20 июня 2022, 02:26
46
0

ЛАВРИНЕНКО: «У нас 12 футболистов, которые имеют действующие контракты»

«Ингулец» испытывает катастрофические кадровые проблемы

20 июня 2022, 02:20 | Обновлено 20 июня 2022, 02:26
46
0
ЛАВРИНЕНКО: «У нас 12 футболистов, которые имеют действующие контракты»
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, какие кадровые проблемы испытывает клуб перед началом сборов.

«На сегодняшний день у нас 12 футболистов, которые имеют действующие контракты. Жизнь нас заставит искать футболистов и в Первой лиге, и в УПЛ.

Где будет играть Ингулец? Пока мы этого не понимаем. Нет понимания, где будет проводиться чемпионат. Планируется чемпионат проводить в Украине. Но где именно - в Киеве, во Львове - пока мы этого не знаем», - подытожил Лавриненко.

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Ингулец Сергей Лавриненко
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Источник Футбол 1/2/3
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