ЛАВРИНЕНКО: «У нас 12 футболистов, которые имеют действующие контракты»
«Ингулец» испытывает катастрофические кадровые проблемы
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, какие кадровые проблемы испытывает клуб перед началом сборов.
«На сегодняшний день у нас 12 футболистов, которые имеют действующие контракты. Жизнь нас заставит искать футболистов и в Первой лиге, и в УПЛ.
Где будет играть Ингулец? Пока мы этого не понимаем. Нет понимания, где будет проводиться чемпионат. Планируется чемпионат проводить в Украине. Но где именно - в Киеве, во Львове - пока мы этого не знаем», - подытожил Лавриненко.
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