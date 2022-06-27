ФОТО. Барселона представила золотую выездную форму

«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.

Игровой комплект от Nike выполнен в золотом цвете. Как и домашняя форма, эта экипировка вдохновлена Олимпиадой-1992, которая прошла в Барселоне.

Кроме того, на футболках нанесен контур карты Барселоны. Также в дизайне присутствуют олимпийские кольца – они нанесены на рукава.