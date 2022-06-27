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  4. ФОТО. Барселона представила золотую выездную форму
Испания
27 июня 2022, 10:43 | Обновлено 27 июня 2022, 10:44
924
0

ФОТО. Барселона представила золотую выездную форму

Комплект вдохновлен Олимпиадой 1992 года

27 июня 2022, 10:43 | Обновлено 27 июня 2022, 10:44
924
0
ФОТО. Барселона представила золотую выездную форму
ФК Барселона

«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.

Игровой комплект от Nike выполнен в золотом цвете. Как и домашняя форма, эта экипировка вдохновлена Олимпиадой-1992, которая прошла в Барселоне.

Кроме того, на футболках нанесен контур карты Барселоны. Также в дизайне присутствуют олимпийские кольца – они нанесены на рукава.

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Источник Sport.ua
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