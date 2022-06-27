Испания27 июня 2022, 10:43 | Обновлено 27 июня 2022, 10:44
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ФОТО. Барселона представила золотую выездную форму
Комплект вдохновлен Олимпиадой 1992 года
27 июня 2022, 10:43 | Обновлено 27 июня 2022, 10:44
924
0
«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Игровой комплект от Nike выполнен в золотом цвете. Как и домашняя форма, эта экипировка вдохновлена Олимпиадой-1992, которая прошла в Барселоне.
Кроме того, на футболках нанесен контур карты Барселоны. Также в дизайне присутствуют олимпийские кольца – они нанесены на рукава.
Inspired by Barcelona ’92. A kit for a golden age. pic.twitter.com/yzTOGpumsM— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2022
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