ФОТО. Барселона представила новую домашнюю форму

«Барселона» представила домашнуюю форму на сезон-2022/23.

Игровой комплект от Nike выполнен в темно-синем, голубом и гранатовом цветах. Отметим, что у «Барселоны» сменился титульный спонсор – со следующего сезона на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.

Эта форма приурочена к 30-й годовщине Олимпиады-1992, состоявшейся в Барселоне.