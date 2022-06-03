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  4. ФОТО. Барселона представила новую домашнюю форму
Испания
03 июня 2022, 10:36 | Обновлено 03 июня 2022, 10:37
999
5

ФОТО. Барселона представила новую домашнюю форму

Ретростиль с тремя вертикальными полосами

03 июня 2022, 10:36 | Обновлено 03 июня 2022, 10:37
999
5
ФОТО. Барселона представила новую домашнюю форму
ФК Барселона

«Барселона» представила домашнуюю форму на сезон-2022/23.

Игровой комплект от Nike выполнен в темно-синем, голубом и гранатовом цветах. Отметим, что у «Барселоны» сменился титульный спонсор – со следующего сезона на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.

Эта форма приурочена к 30-й годовщине Олимпиады-1992, состоявшейся в Барселоне.

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Источник Sport.ua
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.Zport
В Украине в такой футболке лучше не ходить 
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+2
Karaim2011
ФК ЛНР?😂🙃
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+2
Умник
И я старый пердун вспомнил Патрика Клюйверта, Луиса Энрике, Очень некрасивого Райцегера, скалу Богарда,  Пэпа, Ривалдо. Эххх
Барса моего детства. Крутая форма.
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0
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