Испания03 июня 2022, 10:36 | Обновлено 03 июня 2022, 10:37
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ФОТО. Барселона представила новую домашнюю форму
Ретростиль с тремя вертикальными полосами
03 июня 2022, 10:36 | Обновлено 03 июня 2022, 10:37
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«Барселона» представила домашнуюю форму на сезон-2022/23.
Игровой комплект от Nike выполнен в темно-синем, голубом и гранатовом цветах. Отметим, что у «Барселоны» сменился титульный спонсор – со следующего сезона на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.
Эта форма приурочена к 30-й годовщине Олимпиады-1992, состоявшейся в Барселоне.
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