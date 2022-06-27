Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике
Португальский клуб хочет подписать Рейньера
«Бенфика» собирается усилить состав форвардом «Реала» Рейньером.
Как сообщает Marca, португальский клуб арендует 20-летнего футболиста на год, но без права последующего выкупа, так как в «Реале» на него по-прежнему рассчитывают.
В сезоне 2021/22 Рейньер играл за «Боруссию» Дортмунд на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2026 года.
Напомним, что этим летом «Бенфика» продала основного нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». За португальский клуб играет украинец Роман Яремчук.
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