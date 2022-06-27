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  4. Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике
Португалия
27 июня 2022, 09:43 |
1137
0

Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике

Португальский клуб хочет подписать Рейньера

27 июня 2022, 09:43 |
1137
0
Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» собирается усилить состав форвардом «Реала» Рейньером.

Как сообщает Marca, португальский клуб арендует 20-летнего футболиста на год, но без права последующего выкупа, так как в «Реале» на него по-прежнему рассчитывают.

В сезоне 2021/22 Рейньер играл за «Боруссию» Дортмунд на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2026 года.

Напомним, что этим летом «Бенфика» продала основного нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». За португальский клуб играет украинец Роман Яремчук.

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Источник Marca
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