Форвард Реала станет конкурентом Яремчука в Бенфике

«Бенфика» собирается усилить состав форвардом «Реала» Рейньером.

Как сообщает Marca, португальский клуб арендует 20-летнего футболиста на год, но без права последующего выкупа, так как в «Реале» на него по-прежнему рассчитывают.

В сезоне 2021/22 Рейньер играл за «Боруссию» Дортмунд на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2026 года.

Напомним, что этим летом «Бенфика» продала основного нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». За португальский клуб играет украинец Роман Яремчук.