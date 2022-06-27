Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Харатин может продолжить карьеру в Греции
Другие новости
27 июня 2022, 08:43 |
198
0

Харатин может продолжить карьеру в Греции

Хавбек «Легии» заинтересовал АЕК

27 июня 2022, 08:43 |
198
0
Харатин может продолжить карьеру в Греции
instagram.com/igor_kharatin

Екс-півзахисник «Зорі» Ігор Харатін провів не надто вдалий сезон у Легії і тепер може змінити клуб.

Як повідомляє грецька преса, українцем цікавиться АЕК.

Річ у тім, що спортивним директором АЕКа є Радослав Кухарський, який і запрошував Харатіна до «Легії», коли працював у Польщі. Тепер Кухарський готовий забрати українця до Греції.

Варшавський клуб не перешкоджатиме трансферу півзахисника. Про це раніше заявляв нинішній спортивний директор «Легії» Яцек Зелінський.

Ігор Харатін перейшов до «Легії» у вересні 2021-го року. Відтоді він відіграв за варшавську команду лише 15 матчів та відзначився 1 голом.

По теме:
Игорь ХАРАТИН: «Вернуться в УПЛ? Сложно сказать, рассмотрю все варианты»
Игорь ХАРАТИН: «Кричали с папой, что на Ярмоленко был пенальти»
Краковия завершила сезон поражением, Коноплянка отыграл почти весь матч
Игорь Харатин Легия Варшава АЕК Афины
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FootballHub
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандес признан голом сезона в Серии А
Футбол | 27 июня 2022, 07:32 0
ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандес признан голом сезона в Серии А
ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандес признан голом сезона в Серии А

Защитник «Милана» получил признание

Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Футбол | 26 июня 2022, 12:35 1
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»
Виктор ЦЫГАНКОВ об обстреле Киева: «Ненавидим»

Игрок «Динамо» тяжело реагирует на ракетный удар рашистов

Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору
Футбол | 26.06.2022, 22:58
Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору
Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
Бокс | 26.06.2022, 10:14
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
Состав Динамо на первый летний контрольный матч
Футбол | 26.06.2022, 16:21
Состав Динамо на первый летний контрольный матч
Состав Динамо на первый летний контрольный матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
ВИДЕО. Шавкат Рахмонов задушил Нила Мэгни
26.06.2022, 08:00
MMA
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
27.06.2022, 01:00
Футбол
Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити
Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити
25.06.2022, 10:36 1
Футбол
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
ФОТО. Ракетный удар по Киеву. Снаряд попал в 9-этажный дом
26.06.2022, 09:01
Война
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
25.06.2022, 11:01 2
Футбол
Президент Федерации хоккея Чехии: «Почему украинцы здесь, а не на войне?»
Президент Федерации хоккея Чехии: «Почему украинцы здесь, а не на войне?»
26.06.2022, 04:38 8
Хоккей
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
25.06.2022, 14:38
Футбол
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
25.06.2022, 17:54 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем