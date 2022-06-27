Харатин может продолжить карьеру в Греции

Екс-півзахисник «Зорі» Ігор Харатін провів не надто вдалий сезон у Легії і тепер може змінити клуб.

Як повідомляє грецька преса, українцем цікавиться АЕК.

Річ у тім, що спортивним директором АЕКа є Радослав Кухарський, який і запрошував Харатіна до «Легії», коли працював у Польщі. Тепер Кухарський готовий забрати українця до Греції.

Варшавський клуб не перешкоджатиме трансферу півзахисника. Про це раніше заявляв нинішній спортивний директор «Легії» Яцек Зелінський.

Ігор Харатін перейшов до «Легії» у вересні 2021-го року. Відтоді він відіграв за варшавську команду лише 15 матчів та відзначився 1 голом.