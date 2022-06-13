Игорь ХАРАТИН: «Вернуться в УПЛ? Сложно сказать, рассмотрю все варианты»

Хавбек польской «Легии» Игорь Харатин признал, что недоволен количеством игровой практики и готов сменить команду.

В минувшем сезоне украинец провел 16 матчей.

— Игорь, как оцениваете завершившийся сезон лично для себя?

— Хотелось бы больше игровой практики, чтобы все время был в строю, но, к сожалению, получал мало игрового времени.

— Как вы думаете, с чем это связано?

— Я всегда спрашиваю себя. В первую очередь, где-то я виноват. Есть другие факторы, но не хочу на них опираться.

— Спортивный директор «Легии» Яцек Зелинский заявил, что клуб готов продать вас. Это новость стала сюрпризом?

— Да нет, мы разговаривали, потому что меня тоже не устраивает, что мало игрового времени. Конечно, мы стараемся выйти из этой ситуации, и будет хороший вариант — рассмотрю.

— Сейчас ведете переговоры с другими клубами?

— Пока ничего не хочу говорить, не буду комментировать.

— Вариант возвращения в «Ференцварош» или УПЛ рассматриваете?

— Сложно сказать. Посмотрим, как будет. Я рассматриваю все варианты.