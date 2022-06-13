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  4. Игорь ХАРАТИН: «Вернуться в УПЛ? Сложно сказать, рассмотрю все варианты»
Украина. Премьер лига
13 июня 2022, 15:31 |
116
0

Игорь ХАРАТИН: «Вернуться в УПЛ? Сложно сказать, рассмотрю все варианты»

Игрок готов покинуть чемпионат Польши

13 июня 2022, 15:31 |
116
0
Игорь ХАРАТИН: «Вернуться в УПЛ? Сложно сказать, рассмотрю все варианты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек польской «Легии» Игорь Харатин признал, что недоволен количеством игровой практики и готов сменить команду.

В минувшем сезоне украинец провел 16 матчей.

— Игорь, как оцениваете завершившийся сезон лично для себя?

— Хотелось бы больше игровой практики, чтобы все время был в строю, но, к сожалению, получал мало игрового времени.

— Как вы думаете, с чем это связано?

— Я всегда спрашиваю себя. В первую очередь, где-то я виноват. Есть другие факторы, но не хочу на них опираться.  

— Спортивный директор «Легии» Яцек Зелинский заявил, что клуб готов продать вас. Это новость стала сюрпризом?

— Да нет, мы разговаривали, потому что меня тоже не устраивает, что мало игрового времени. Конечно, мы стараемся выйти из этой ситуации, и будет хороший вариант — рассмотрю.

— Сейчас ведете переговоры с другими клубами?

— Пока ничего не хочу говорить, не буду комментировать.

— Вариант возвращения в «Ференцварош» или УПЛ рассматриваете?

— Сложно сказать. Посмотрим, как будет. Я рассматриваю все варианты.

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Легия Варшава Игорь Харатин
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Источник FanDay
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