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Англия
27 июня 2022, 08:02 | Обновлено 27 июня 2022, 08:08
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Ман Сити согласовал контракт с лидером Лидса

Кэлвин Филлипс вскоре станет игроком «горожан»

27 июня 2022, 08:02 | Обновлено 27 июня 2022, 08:08
776
0
Ман Сити согласовал контракт с лидером Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» усилит свой состав полузащитником «Лидса» и сборной Англии Кэлвином Филлипсом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» согласовали условия личного контракта с 26-летним игроком

Филлипс хотел перейти исключительно в команду Хосепа Гвардиолы.

Филипс в этом сезоне провел 23 матча за «Лидс» и забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2024 года. Примерная цена за футболиста – 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать голкипера «Арминии».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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