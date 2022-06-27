Ман Сити согласовал контракт с лидером Лидса

«Манчестер Сити» усилит свой состав полузащитником «Лидса» и сборной Англии Кэлвином Филлипсом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» согласовали условия личного контракта с 26-летним игроком

Филлипс хотел перейти исключительно в команду Хосепа Гвардиолы.

Филипс в этом сезоне провел 23 матча за «Лидс» и забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2024 года. Примерная цена за футболиста – 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать голкипера «Арминии».