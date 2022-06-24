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Англия
24 июня 2022, 04:04 | Обновлено 24 июня 2022, 04:15
39
0

Манчестер Сити может подписать голкипера Арминии

Штефан Ортега заинтересовал английский гранд

24 июня 2022, 04:04 | Обновлено 24 июня 2022, 04:15
39
0
Манчестер Сити может подписать голкипера Арминии
Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Ортега

Английский «Манчестер Сити» нацелился на немецкого вратаря Штефана Ортегу, у которого 1 июля истекает контракт с «Арминией».

По данным источника, «горожане» рассматривают 29-летнего голкипера в качестве второго вратаря на подмену Эдерсону.

В минувшем сезоне Ортега пропустил 53 мяча в 33 матчах «Арминии» в Бундеслиге.

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Источник Goal.com
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