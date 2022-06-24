Англия24 июня 2022, 04:04 | Обновлено 24 июня 2022, 04:15
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Манчестер Сити может подписать голкипера Арминии
Штефан Ортега заинтересовал английский гранд
24 июня 2022, 04:04 | Обновлено 24 июня 2022, 04:15
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Английский «Манчестер Сити» нацелился на немецкого вратаря Штефана Ортегу, у которого 1 июля истекает контракт с «Арминией».
По данным источника, «горожане» рассматривают 29-летнего голкипера в качестве второго вратаря на подмену Эдерсону.
В минувшем сезоне Ортега пропустил 53 мяча в 33 матчах «Арминии» в Бундеслиге.
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