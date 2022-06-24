Манчестер Сити может подписать голкипера Арминии

Английский «Манчестер Сити» нацелился на немецкого вратаря Штефана Ортегу, у которого 1 июля истекает контракт с «Арминией».

По данным источника, «горожане» рассматривают 29-летнего голкипера в качестве второго вратаря на подмену Эдерсону.

В минувшем сезоне Ортега пропустил 53 мяча в 33 матчах «Арминии» в Бундеслиге.