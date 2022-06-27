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  4. Марсело отказался переходить в Лос-Анджелес
Испания
27 июня 2022, 04:04 | Обновлено 27 июня 2022, 04:18
27
0

Марсело отказался переходить в Лос-Анджелес

Бразильский защитник хочет остаться в Ла Лиге

27 июня 2022, 04:04 | Обновлено 27 июня 2022, 04:18
27
0
Марсело отказался переходить в Лос-Анджелес
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Бывший защитник «Реала» Марсело отказался от перехода в «Лос-Анджелес», чтобы остаться в Ла Лиге.

По данным источника, 34-летний бразилец готов к переезду в новую европейскую лигу, хотя предпочел бы остаться в Испании.

Сообщалось, что у Марсело есть есть три предложения в Ла Лиге – от «Вальядолида», «Хетафе» и «Райо Вальекано».

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Источник El Mundo Deportivo
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