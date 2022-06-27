Марсело отказался переходить в Лос-Анджелес

Бывший защитник «Реала» Марсело отказался от перехода в «Лос-Анджелес», чтобы остаться в Ла Лиге.

По данным источника, 34-летний бразилец готов к переезду в новую европейскую лигу, хотя предпочел бы остаться в Испании.

Сообщалось, что у Марсело есть есть три предложения в Ла Лиге – от «Вальядолида», «Хетафе» и «Райо Вальекано».