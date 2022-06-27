Испания27 июня 2022, 04:04 | Обновлено 27 июня 2022, 04:18
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Марсело отказался переходить в Лос-Анджелес
Бразильский защитник хочет остаться в Ла Лиге
27 июня 2022, 04:04 | Обновлено 27 июня 2022, 04:18
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Бывший защитник «Реала» Марсело отказался от перехода в «Лос-Анджелес», чтобы остаться в Ла Лиге.
По данным источника, 34-летний бразилец готов к переезду в новую европейскую лигу, хотя предпочел бы остаться в Испании.
Сообщалось, что у Марсело есть есть три предложения в Ла Лиге – от «Вальядолида», «Хетафе» и «Райо Вальекано».
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