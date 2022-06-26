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Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 21:55 | Обновлено 26 июня 2022, 22:10
254
0

Стало известно, когда Динамо сыграет со Сьоном, Янг Бойз и Люцерном

Товарищеские матчи киевлян пройдут в Швейцарии 2, 5 и 9 июля

26 июня 2022, 21:55 | Обновлено 26 июня 2022, 22:10
254
0
Стало известно, когда Динамо сыграет со Сьоном, Янг Бойз и Люцерном
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» официально объявило о матчах еще с тремя соперниками на сборах в Швейцарии.

Соперником киевского «Динамо» в рамках предсезонного сбора и подготовки к квалификации Лиги чемпионов станет швейцарский «Сьон». Встреча команд состоится в субботу, 2 июля, на стадионе «Сен-Жермен» в Савьезе и начнется в 20:00 по Киеву.

«Сьон» выступает в наивысшем по рангу дивизионе – Суперлиге Швейцарии и является двукратным чемпионом страны (в сезонах 1991/92, 1996/97), а также тринадцатикратным обладателем Кубка Швейцарии. По итогам прошедшего сезона «Сьон» занял 7-е место в турнирной таблице (2021/2022).

Со «Сьоном» «Динамо» встречалось и прошлым летом, готовясь к сезону в рамках тренировочного сбора. Тогда товарищеская встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу киевлян (голами отметились Родригес и Шкурин).

Подопечные Мирчи Луческу проведут матч с еще одним представителем этой страны – «Янг Бойз». Предстоящая встреча состоится во вторник, 5 июля, на арене Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур. Начало матча запланировано на 19:30 по Киеву.

«Янг Бойз» выступает в наивысшем по рангу дивизионе – Суперлиге Швейцарии и является одним из самых успешных клубов страны, 15-кратным победителем швейцарского первенства и 7-кратным обладателем Кубка. В прошлом сезоне 2021/22 соперник финишировал на третьей позиции в швейцарской Суперлиге.

Заключительным соперником киевского «Динамо» в серии благотворительных матчей со швейцарскими клубами в рамках предсезонного сбора и подготовки к квалификации Лиги чемпионов станет «Люцерн». Поединок состоится в субботу, 9 июля, на стадионе Герзаг в городе Эммен. Начало игры запланировано на 19:00 по Киеву.

Прошлогодняя контрольная встреча «Динамо» и «Люцерна» на летнем сборе завершилась боевой ничьей со счетом 3:3 (голами за киевскую команду отметились Леднев, Антюх и Гармаш).

Кроме того, на 12 июля у «Динамо» запланировано проведение двухматчевого противостояния с французским клубом «Лион» (19:00 и 22:00).

Все международные товарищеские матчи «Динамо» будут носить благотворительный характер. Вырученные средства от продажи билетов будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных войной россии в Украине.

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Источник Sport.ua
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