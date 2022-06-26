СВИТОЛИНА: «Президент Зеленский вселил в меня надежду: мы сможем победить»
Теннисистка верит, что Украина одолеет россию
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая стала амбассадором фандрайзинговой платформы United24, рассказала об этой инициативе.
«Это была честь, я нервничала так, как никогда раньше. Даже когда я дошла до полуфинала Уимблдона, я не так нервничала. Президент Зеленский вселил в меня надежду: мы сможем победить в этой войне и будем двигаться вперед. Он пример для всего украинского народа. Он превзошел все ожидания.
Многие мои друзья вернулись в Украину и встали на ее защиту. Страдает много людей, поэтому United24 может помочь всем украинцам, военным и детям. Это маленькая песчинка, которая, я надеюсь, со временем может что-то изменить», - сказала Свитолина.
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